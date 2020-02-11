ريابكوف: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة بشأن التوتر في إدلب السورية
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن العسكريين الروس والأمريكيين يجرون اتصالات باستمرار حول الوضع في سوريا والتطورات التي تشهدها محافظة إدلب.
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وأكد ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن “كل المسائل يتم نقاشها عن طريق قنوات عسكرية”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي شهده الشمال السوري، خاصة عقب إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود أتراك بقصف نفذه الجيش السوري في إدلب.
وأعلنت الدفاع التركية بعد ذلك أنها استهدفت 115 نقطة تابعة للجيش السوري، وأسفر ذلك عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش السوري.
هذا وترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا أمنيا في أنقرة، تناول الخطوات التي ستُتخذ ردا على الهجوم
الذي شنه الجيش السوري ضد الجنود الأتراك في محافظة إدلب.
المصدر:RT