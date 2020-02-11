مدير “المرصد السوري”: للمرة الأولى منذُ عام 2012 تسيطر قوات النظام بدعم من القوات الروسية والميليشيات الموالية لإيران على كامل طريق دمشق – حلب الدولي انطلاقاً من مدينة حلب ووصولاً إلى الحدود السورية – الأردنية، لم تكتفي قوات النظام بذلك بل توسعت في قُرى تقع في غرب الطريق, هناك تهديد كبير لـ مئات آلاف المدنيين الموجودين في منطقة الأتارب ومحيطها هذه المنطقة المكتظة بشكل كبير بالنازحين، الآن نشهد عملية نزوح كبيرة من تلك المنطقة لا يعلمون إلى أين ينزحون، الغارات الروسية مستمرة، لانعلم ماذا تريد روسيا حقيقة الأمر إذا ما تمت السيطرة على الطريق الدولي لماذا القصف على مناطق مدنية؟؟ ولماذا يتم دفع المدنيين للنزوح من منطقة الأتارب ومحيطها، هل تهدف روسيا الوصول إلى الأتارب من أجل فصل مناطق سيطرة الاحتلال التركي في عفرين عن إدلب، نحن لانعلم عن سرية الاتفاقيات التركية – الروسية، المرة الفائتة كان هناك مقتل 13 جندي من قوات النظام ولم يكونوا جميعهم قتلوا بالقصف التركي كان من بينهم قتلى بقصف من قبل الفصائل، بعد مقتل الجنود الأتراك يوم أمس لم يسجل مقتل أي جندي من قوات النظام بقصف من قبل القوات التركية.

للمرة الأولى منذُ عام 2012 تسيطر قوات النظام بدعم من القوات الروسية والميليشيات الموالية لإيران على كامل طريق دمشق – حلب الدولي مدير "المرصد السوري": للمرة الأولى منذُ عام 2012 تسيطر قوات النظام بدعم من القوات الروسية والميليشيات الموالية لإيران على كامل طريق دمشق – حلب الدولي انطلاقاً من مدينة حلب ووصولاً إلى الحدود السورية – الأردنية، لم تكتفي قوات النظام بذلك بل توسعت في قُرى تقع في غرب الطريق, هناك تهديد كبير لـ مئات آلاف المدنيين الموجودين في منطقة الأتارب ومحيطها هذه المنطقة المكتظة بشكل كبير بالنازحين، الآن نشهد عملية نزوح كبيرة من تلك المنطقة لا يعلمون إلى أين ينزحون، الغارات الروسية مستمرة، لانعلم ماذا تريد روسيا حقيقة الأمر إذا ما تمت السيطرة على الطريق الدولي لماذا القصف على مناطق مدنية؟؟ ولماذا يتم دفع المدنيين للنزوح من منطقة الأتارب ومحيطها، هل تهدف روسيا الوصول إلى الأتارب من أجل فصل مناطق سيطرة الاحتلال التركي في عفرين عن إدلب، نحن لانعلم عن سرية الاتفاقيات التركية – الروسية، المرة الفائتة كان هناك مقتل 13 جندي من قوات النظام ولم يكونوا جميعهم قتلوا بالقصف التركي كان من بينهم قتلى بقصف من قبل الفصائل، بعد مقتل الجنود الأتراك يوم أمس لم يسجل مقتل أي جندي من قوات النظام بقصف من قبل القوات التركية. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 11, 2020