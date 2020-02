مسلحون سوريون مدعومون من تركيا يسقطون مروحية للنظام في إدلب

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة للجيش السوري شمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن قائدين بالمعارضة السورية المسلحة قولهما إن إسقاط الطائرة المروحية التابعة للجيش السوري في إدلب تم بصاروخ أرض جو أطلقه مسلحون تدعمهم تركيا.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين، إثر قصف الجيش السوري على موقع عسكري في منطقة تفتناز، بمحافظة إدلب.

A better footage of the downed Syrian military helicopter in Idlib.

Apparently Syrian rebels shot it down but there are other theories out there pic.twitter.com/s1vdzMmfbL

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 11, 2020