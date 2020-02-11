مسلحون سوريون مدعومون من تركيا يسقطون مروحية للنظام في إدلب

11 فبراير,2020
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أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة للجيش السوري شمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن قائدين بالمعارضة السورية المسلحة قولهما إن إسقاط الطائرة المروحية التابعة للجيش السوري في إدلب تم بصاروخ أرض جو أطلقه مسلحون تدعمهم تركيا.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين، إثر قصف الجيش السوري على موقع عسكري في منطقة تفتناز، بمحافظة إدلب.

 

المصدر: RT

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