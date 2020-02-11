12 شهيداً نصفهم أطفال وأكثر من 30 جريح حصيلة المجزرة التي ارتكبتها طائرات النظام الحربية باستهدافها لمدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في مجزرة مدينة إدلب إلى أكثر من 45 شهيداً وجريحاً، حيث ارتفع تعداد المدنيين الذين استشهدوا بقصف طائرات النظام الحربية على حيي الصناعة والجلاء بمدينة إدلب إلى 12 بينهم 6 أطفال على الأقل، (7 شهداء في الصناعة و5 في حي الجلاء)، كما تسبب القصف الجوي بإصابة ما لا يقل عن 32 جريح، وعدد الشهداء لا يزال مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة.

على صعيد متصل تجدد الاشتباكات العنيفة على محور بلدة النيرب شمال شرق إدلب، بين الفصائل ومجموعات جهادية بدعم تركي من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وذلك في هجوم معاكس ينفذه الأخير بغية استعادة السيطرة على البلدة، حيث تمكنت قوات النظام من معاودة السيطرة على أجزاء واسعة من البلدة بعد فترة قصيرة من بسط الفصائل سيطرتها عليها بدعم وإسناد مكثف من قبل القوات التركية ومدفعيتها، في حين يتواصل القصف الجوي المكثف من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية على مناطق متفرقة من ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، ومدينة إدلب وأريافها الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية.