مقتل طيارين اثنين ومُلقي براميل متفجرة بعد إسقاط القوات التركية لمروحية تابعة للنظام السوري في أجواء ريف إدلب الشمالي الشرقي

11 فبراير,2020
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ارتفع تعداد الذين قتلوا من قوات النظام جراء إسقاط الطائرة المروحية من قبل القوات التركية في أجزاء قميناس – النيرب شمال شرق إدلب إلى 3، وهم ضابط طيار برتبة عقيد وضابط طيار برتبة نقيب وطيار ملقي براميل متفجرة، وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات سقوط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري بعد استهدافها في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث شوهدت ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت الفصائل هي من استهدفت المروحية أم القوات التركية المتمركزة هناك، يذكر أن طائرة حربية تابعة للنظام السوري كان قد جرى إسقاطها في الـ 14 من شهر في محور ترعي – سكيك بريف إدلب الجنوبي بعد استهدافها من قبل الفصائل، وجرى حينها أسر قائد الطائرة من قبل عناصر هيئة تحرير الشام.

حيث كان المرصد السوري أشار حينها إلى سقوط طائرة سوخوي حربية تابعة للنظام السوري في ريف إدلب الجنوبي بمحور ترعي – السكيك، وتمكنت مجموعات جهادية من أسر الطيار الذي أسقطت طائرته في ريف إدلب الجنوبي، حيث تم العثور عليه بين منطقتي التمانعة وترعى بريف إدلب الجنوبي

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