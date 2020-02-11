على ما يبدو أن الأمور بين تركيا وروسيا وصلت إلى نهايتها، وخصوصاً أننا نرى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط داعم بشكل كبير للرئيس التركي

مدير المرصد السوري: على ما يبدو أن الأمور بين تركيا وروسيا وصلت إلى نهايتها، وخصوصاً أننا نرى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط داعم بشكل كبير للرئيس التركي وفي كل زيارة وكل اتصال مع الأتراك يعطيهم جرعة قوة من أجل التقدم على حساب الروس، بالنسبة لأهمية طريق طريق دمشق – حلب الدولي، هو عصب الاقتصاد ما بين شمال وجنوب سوريا، ما بين العاصمة الاقتصادية وكُبرى المدن السورية حلب، ودمشق العاصمة، إذا ما عاد الطريق للعمل سيوفر على المسافر وعلى البضائع من حلب إلى وسط سوريا وإلى دمشق أقل شيء 5 ساعات من السفر والمشقة عبر طريق خناصر طريق البادية السورية الذي أحدثه قاسم سليماني في العام 2013 عندما كانت قوات النظام في طريقها لأن تُحاصر في مدينة حلب، اليوم للمرة الأولى منذُ عام 2012 هذا الطريق عاد لسيطرة النظام، ولكن مع عودة الطريق لسيطرة النظام كان هناك إسقاط طائرة مروحية من قبل "القوات التركية" واشتباكات عنيفة تدور بين القوات التركية المدعمة بالفصائل المقاتلة وقوات النظام المدعمة بالروس في بلدة النيرب التي تقع شمال غرب سراقب، المشكلة أننا نسمع أقوال من أردوغان ولا نرى أفعال، أردوغان هدد أنه اعتباراً من يوم غد ستكون هناك خطة جديدة، الفصائل المعارضة الموالية لتركيا استعادت بلدة النيرب، الآن وبدعم روسي هناك هجوم من قبل قوات النظام لاستعادة بلدة النيرب.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 11, 2020