المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يسيطر على طريق حلب – دمشق الدولي بشكل كامل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام تمكنت من السيطرة على الطريق السريع دمشق-حلب الدولي الاستراتيجي بشكل كامل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012. وأضاف المرصد أن هذه السيطرة الكاملة جاءت بعد استكمال قوات النظام للسيطرة على منطقة الراشدين الرابعة بضواحي مدينة حلب. وجاءت عملية السيطرة على الطريق، المعروف باسم أوتوستراد “M5″، بعد عملية عسكرية بدأتها قوات النظام بدعم روسي في الـ24 من شهر يناير الماضي. ويعد هذا الطريق الأطول في البلاد ويبلغ طوله نحو 432 كيلومترا، ويعتبر طريقا أساسيا للاستيراد والتصدير، ويربط أبرز مدن سوريا ببعضها البعض: من حلب العاصمة الاقتصادية شمالا مرورا بحماة وحمص في الوسط ثم دمشق ودرعا جنوبا وصولا إلى الحدود السورية ـ الأردنية، لذلك يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة.

المصدر:جريدة الانباء الكويتية