شريط مصور يظهر قتلى من قوات النظام في تفجير عربة مفخخة.. وصور تظهر سحل أحد أفراد طاقم المروحية التي اسقطتها القوات التركية في إدلب

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على شريط مصور يظهر قتلى من قوات النظام في تفجير عربة مفخخة أمس، استهدفت تجمعا لهم في محور ميزناز بريف حلب الغربي. كما ظهرت عدة آليات عسكرية مدمرة من بينها دبابة حديثة.

وكان “المرصد السوري” رصد، مساء أمس، مقتل 7 عناصر من قوات النظام في تفجير عربة مفخخة ثانية على محور ميزناز.

كما ورد لـ”المرصد السوري” صور تظهر عناصر من الفصائل المقاتلة والإسلامية، وهم يسحلون جثة أحد أفراد طاقم المروحية التي اسقطتها القوات التركية، اليوم، على محور النيرب بريف إدلب، حيث كانت في مهمة قتالية لإلقاء البراميل المتفجرة على محافظة إدلب.