الولايات المتحدة: ننسق مع تركيا الرد على هجوم الجيش السوري

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تنسق مع تركيا “الرد” على الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية، من قبل الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه في موقع “تويتر”: “أتقدم بالتعازي لأسر العسكريين الذين قتلوا أمس بالهجوم في منطقة إدلب. يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا”.

وأوضح بومبيو، أنه أرسل الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا إلى أنقرة من أجل “تنسيق الخطوات ردا على هذا الهجوم المزعزع للاستقرار”.

وختم وزير الخارجية الأمريكية بالقول إن “على الولايات المتحدة دعم تركيا باعتبارها حليفا في الناتو”.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.

