تضامنا مع إدلب.. أهالي درعا يخطون على الجدران ويكتبون عبارات تطالب بتوقيف العملية العسكرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، لوحات وعبارات خطها أهالي قرى وبلدات ناحتة واليادودة وتسيل واللجاة وأم ولد والكرك في محافظة درعا، تضامنا مع محافظة إدلب التي تتعرض لعملية عسكرية واسعة هجرت مئات آلاف المواطنين من بلداتهم وقراهم ومدنهم في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، منشورات ورقية عمد مجهولون إلى إلصاقها على جدران ومحال تجارية في قريتي صيدا الحانوت والمقرز بريف محافظة القنيطرة، وجاء في بعضها: “يسقط الأسد والثورة مستمرة.. وبدنا المعتقلين.. والقنيطرة حرة حرة إيرةن تطلع برا”.

وكان “المرصد السوري” رصد، في 13 يناير/كانون الثاني الفائت، وقفة احتجاجية في بلدة الكرك بريف درعا ضمت عشرات الشبان الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام. وكان “المرصد السوري” رصد، في 3 يناير/ كانون الثاني، تظاهرة خرج فيها العشرات من أبناء “بصرى الشام” في ريف درعا الشرقي، حيث رفع المتظاهرون لافتات مطالبين من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبية النظام السوري. وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، رصد “المرصد السوري” جداريات جديدة ضمن محافظة درعا، حيث أقدم أهالي مدينة نوى على كتابة عبارات جديدة على جدران المدينة، تضامناً مع الكارثة الإنسانية في إدلب، وتنديداً بالعمليات العسكرية للنظام وروسيا هناك.