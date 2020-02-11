المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 12 مدنياً بقصف جوي استهدف إدلب

قُتل 12 مدنياً في غارات جوية شنتها، اليوم (الثلاثاء)، طائرات حربية سورية مستهدفة مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن نحو نصف القتلى من الأطفال، مشيراً إلى إصابة 32 شخصاً آخرين بجروح. وقد طال القصف الجوي حيَّي الصناعة والجلاء في المدينة التي تُعد مركز محافظة إدلب.

ويأتي ذلك في ظل هجوم واسع تشنّه قوات النظام بدعم روسي على مناطق في محافظة إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى، دفع بحوالى 700 ألف شخص للنزوح عنها.

المصدر:موقع نبض