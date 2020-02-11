مدير “المرصد السوري”: الطريق الدولي دمشق-حلب تحت سيطرة النظام بشكل كامل

11 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: الطريق الدولي دمشق-حلب تحت سيطرة النظام بشكل كامل.. “خان العسل” لا تقع على هذا الطريق وإنما على طريق حلب-إدلب-باب الهوى.. في سوريا لا يوجد استقرار طالما أنه لا يوجد عدالة وديمقراطية.. روسيا تريد السيطرة على قرى وبلدات تبعد عن طريق دمشق-حلب عدة كيلومترات بحجة تأمين الطريق.. ولكن نقول لهم إن هذا الطريق لن يؤمن إن لم يكن هناك حلا سلميا.. روسيا تريد فرض اتفاقية جديدة في إدلب من خلال ما يجري من تهجير سكانها.. اليوم قتل 12 مدنيا في مدينة إدلب ومنذ شهر أبريل/نيسان هناك مليون وخمسمائة ألف مهجر.. واليوم روسيا تقصف مناطق في إدلب.. هناك 6 آلاف جندي تركي.. ماذا يفعلون في إدلب؟ هل تريد تركيا أن تحتل كامل الشريط الحدودي من جسر الشغور حتى جرابلس كي تنضم إلى الأراضي التركية في المستقبل؟ تركيا كانت شريك النظام في استعادة النظام على 72% من الأراضي السورية وتدمير الثورة السورية بإدخال الجهاديين والمقاتلين الأجانب.. القضية هي مخاوف تركية حقيقية بأن تعود قوات النظام إلى عفرين وكأن عفرين ملك لتركيا وليست لأبناء الشعب السوري الذي هجر منه أكثر من 300 ألف مواطن سوري من المكون الكردي.. جوهر القضية إن هناك مأساة ومئات آلاف المدنيين السوريين باتوا مشردين بفعل سياسات تركيا وروسيا والنظام السوري

مدير "المرصد السوري": الطريق الدولي دمشق-حلب تحت سيطرة النظام بشكل كامل

مدير "المرصد السوري": الطريق الدولي دمشق-حلب تحت سيطرة النظام بشكل كامل.. "خان العسل" لا تقع على هذا الطريق وإنما على طريق حلب-إدلب-باب الهوى.. في سوريا لا يوجد استقرار طالما أنه لا يوجد عدالة وديمقراطية.. روسيا تريد السيطرة على قرى وبلدات تبعد عن طريق دمشق-حلب عدة كيلومترات بحجة تأمين الطريق.. ولكن نقول لهم إن هذا الطريق لن يؤمن إن لم يكن هناك حلا سلميا.. روسيا تريد فرض اتفاقية جديدة في إدلب من خلال ما يجري من تهجير سكانها.. اليوم قتل 12 مدنيا في مدينة إدلب ومنذ شهر أبريل/نيسان هناك مليون وخمسمائة ألف مهجر.. واليوم روسيا تقصف مناطق في إدلب.. هناك 6 آلاف جندي تركي.. ماذا يفعلون في إدلب؟ هل تريد تركيا أن تحتل كامل الشريط الحدودي من جسر الشغور حتى جرابلس كي تنضم إلى الأراضي التركية في المستقبل؟ تركيا كانت شريك النظام في استعادة النظام على 72% من الأراضي السورية وتدمير الثورة السورية بإدخال الجهاديين والمقاتلين الأجانب.. القضية هي مخاوف تركية حقيقية بأن تعود قوات النظام إلى عفرين وكأن عفرين ملك لتركيا وليست لأبناء الشعب السوري الذي هجر منه أكثر من 300 ألف مواطن سوري من المكون الكردي.. جوهر القضية إن هناك مأساة ومئات آلاف المدنيين السوريين باتوا مشردين بفعل سياسات تركيا وروسيا والنظام السوري

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 11, 2020

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