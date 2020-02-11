في ظل غياب وسائل التدفئة وموادها.. طفل يفقد حياته في مخيمات النزوح 

توفي طفل نازح من مدينة خان شيخون، اليوم، في مخيمات أطمة للنازحين بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن سبب الوفاة انخفاض درجات الحرارة، حيث تفتقر المخيمات لأدنى مقومات العيش في ظل تدني درجات الحرارة وعدم توفر مواد تدفئة سليمة، فضلا عن ارتفاع أسعارها.

ورصد “المرصد السوري”، في 10 فبراير/شباط، وفاة طفل نازح مع عائلته من معرة النعمان إلى “مخيم القطري” في ريف إعزاز بسبب البرد وحالة الصقيع الذي تسود معظم مناطق سوريا وسط انعدام تام لأي نوع من أنواع التدفئة ومقومات الحياة، وذلك في 8 فبراير الجاري.

كما توفيت طفلة متأثرة بالحروق التي تعرضت لها أمس، نتيجة احتراق خيمتها بمخيم الزيتون بقرية الشيخ بحر بريف إدلب، فيما أصيب طفلين اثنين بحروق سببها اندلاع النار بخيمة تأويهما في دارة عزة غربي حلب.

كما اندلع حريق قبل أيام في أحد مخيمات “كفر بني” بريف إدلب، ما تسبب بوفاة طفلة حينها.

يذكر أن حالات حرق الخيام تتكرر بسبب مواد التدفئة الغير صالحة للتشغيل، بالتزامن مع موجة صقيع شديدة البرودة، إذ تسجل الحرارة 7 درجات تحت الصفر، في حين تشهد محافظتي إدلب وحلب نزوح مئات الآف إلى المجهول في ظل غياب الدعم الإغاثي.