المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يسيطر على الطريق الدولي بالكامل

11 فبراير,2020
أقل من دقيقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية سيطرت على كل الطريق “إم 5” بعدما طردت الفصائل المسلحة من آخر موطئ قدم لها على الطريق.

وسيطرت القوات السورية بدعم روسي وإيراني على الطريق السريع، بعد أن انتزعت السيطرة على ضاحية في غرب حلب من المعارضين مع تكثيف الحكومة لحملتها من أجل السيطرة على آخر معقل للفصائل المسلحة، في الحرب الدائرة منذ نحو 9 سنوات.

واستعادت القوات الحكومية الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على مفترق طرق إستراتيجي، حيث يتقاطع “إم 5” مع طريق سريع رئيسي بين الغرب والشرق.

المصدر:سكاي نيوز عربية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

11 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 مدنيا بينهم 6 أطفال في غارات للنظام السوري على إدلب

أحد المواقع التي تعرضت للقصف الجوي في مدينة إدلب (أ.ف.ب)
11 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 12 مدنياً بقصف جوي استهدف إدلب

أحد المواقع التي تعرضت للقصف الجوي في مدينة إدلب (أ.ف.ب)
11 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 12 مدنياً بقصف جوي استهدف إدلب

أحد المواقع التي تعرضت للقصف الجوي في مدينة إدلب (أ.ف.ب)
11 فبراير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 12 مدنياً بقصف جوي استهدف إدلب