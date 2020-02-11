المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يسيطر على الطريق الدولي بالكامل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية سيطرت على كل الطريق “إم 5” بعدما طردت الفصائل المسلحة من آخر موطئ قدم لها على الطريق.

وسيطرت القوات السورية بدعم روسي وإيراني على الطريق السريع، بعد أن انتزعت السيطرة على ضاحية في غرب حلب من المعارضين مع تكثيف الحكومة لحملتها من أجل السيطرة على آخر معقل للفصائل المسلحة، في الحرب الدائرة منذ نحو 9 سنوات.

واستعادت القوات الحكومية الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على مفترق طرق إستراتيجي، حيث يتقاطع “إم 5” مع طريق سريع رئيسي بين الغرب والشرق.

المصدر:سكاي نيوز عربية