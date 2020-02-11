بعد سيطرتها على طريق “M5”.. قوات النظام تتقدم في محيط حلب وتقطع طريق حلب – باب الهوى.. و18 قتيلا في صفوفها خلال الاشتباكات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تقدمات جديدة لقوات النظام في إطار تأمينها الطريق الدولي دمشق-حلب، حيث سيطرت قوات النظام على حي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل بريف حلب الغربي.

وبذلك، تكون قوات النظام وسعت من سيطرتها في محيط الطريق الدولي ووصلت إلى طريق حلب- باب الهوى، في حين قتل 18عنصرا من قوات النظام خلال الاشتباكات والقصف الذي نفذته الفصائل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على أوتوستراد دمشق-حلب الدولي الاستراتيجي بشكل كامل، للمرة الأولى منذ عام 2012، بعد استكمال السيطرة على منطقة الراشدين الرابعة بضواحي مدينة حلب، وجاءت عملية السيطرة على أوتوستراد الـ”M5″ بعد عملية عسكرية بدأتها قوات النظام بدعم روسي كامل في 24 من شهر يناير/كانون الثاني الفائت، تمكنت منذ انطلاقها وحتى اللحظة من السيطرة على أكثر من 160 منطقة في كل من إدلب وحلب.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 61 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى قوات النظام إلى 33 عنصرا، بينما قتل 19 عنصرا من الفصائل خلال الإشتباكات والقصف بينهم 16 من الجهاديين.

رابط الدقة العالية لخريطة توزيع القوى والصراع في شمال غرب سوريا: