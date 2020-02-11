أكثر من 200 شاحنة تركية تدخل إدلب وحلب خلال اليوم.. ونحو 6500 جندي تركي يصل منطقة “خفض التصعيد” خلال أقل من 10 أيام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين باتجاه منطقة “خفض التصعيد”، بينما بلغ مجموع الآليات التي دخلت منطقة “خفض التصعيد” أكثر من 200، تحمل معدات عسكرية ولوجستية ودبابات، في حين قصفت طائرة حربية روسية محيط الرتل في منطقة أبين بريف حلب الغربي، مساء اليوم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة على طريق “الجينة – الأتارب” بريف حلب الغربي.

ورصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1650 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 6500 جندي تركي.