أكثر من 70 ألف مدني أجبرتهم العمليات العسكرية لروسيا والنظام السوري على النزوح من ريف حلب الغربي خلال الـ 24 ساعة الفائتة وسط تفاقم متصاعد للكارثة والمأساة الإنسانية

تتواصل عملية النزوح بشكل كبير جداً من مناطق متفرقة في القطاع الغربي من الريف الحلبي على خلفية استمرار النظام السوري والروس تصعيدهما للقصف الجوي والبري في إطار سياسة التهجير التي تتبعها قوات النظان وروسيا لإجبار المدنيين على النزوح لقضم مزيد من المناطق وانتزاع السيطرة عليها، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح أكثر من 70 ألف مدني من بلدات وقرى ريف حلب الغربي خلال الـ 24 ساعة الفائتة، بعضهم ينزح للمرة الرابعة والخامسة بعد أن كانوا قد أجبروا على النزوح على فترات جراء العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب، إذ يكتظ الريف الغربي لحلب بالنازحين من مختلف المناطق، وقالت مصادر المرصد السوري بأن الطريق من الأتارب نحو عفرين بات أكثر من 9 ساعات نتيجة الازدحام الشديد على خلفية النزوح، كما أن بات من شبه المستحيل العثور على مأوى للنازحيين في عفرين وريفها ومنطقة اعزاز ولا أطمة وقاح وعقربات ومناطق حدودية مع لواء اسكندرون وذلك لاكتظاظها بالنازحين، حتى أنه وفي بعض الأحيان يتشارك أكثر من 6 عائلات منزلاً واحداً.

وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 يناير/كانون الثاني بلغ نحو 350 ألف مدني سوري، في حين ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير/كانون الثاني إلى 520 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جوا وبرا، في حين ارتفع العدد الإجمالي منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول، إلى نحو 950 ألف من إدلب وحلب.