خلال 18 يوماً.. مقتل نحو 1060 من الفصائل والجهاديين والأتراك وقوات النظام.. والأخيرة تحقق الهدف الرئيسي وتسيطر بدعم روسي كامل على 162 منطقة في إدلب وحلب

أكملت العملية العسكرية الواسعة لقوات النظام والروس في حلب وإدلب يومها الـ 18 على التوالي، العملية العسكرية تلك بدأت في الـ 24 من شهر يناير/كانون الثاني الفائت، أفضت يوم أمس إلى تحقيق هدفها الأول والرئيسي بالنسبة للنظام السوري والروس والمتمثل بالسيطرة على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي، وفي طريق السيطرة على الطريق الاستراتيجي، رصد المرصد السوري منذ الفترة الممتدة من الـ 24 من شهر يناير الفائت وحتى مساء أمس الـ 11 من الشهر الجاري، سيطرة قوات النظام على أكثر من 162 منطقة في الريفين الإدلبي والحلبي، وذلك بإسناد جوي وبري هستيري عبر آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية.

ففي محافظة إدلب سيطرت على 101، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وأنقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والشيخ إدريس وبجعاص والريان وتل الرمان ومسعدة ورأس العين وشوحة وكفرعميم وتل ريحان، والرصافة واسلامين وأبو الخشة وتل الطوقان وجلاس والشيخ منصور والدويرة وسراقب وآفس) و8 قرى وتلال ومواقع أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

و61 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، هي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

كما وثق المرصد السوري خسائر بشرية فادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والتفجيرات والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الفائت، حيث بلغ تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها 499 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما بلغ تعداد المقاتلين الذين قتلوا 545 بينهم 405 من المجموعات الجهادية، كذلك وثق المرصد السوري مقتل 14 تركي جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على مواقعهم في ريف إدلب، هم 13 جندي ومدني يعمل معهم.