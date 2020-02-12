خسائر بشرية في اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا ومجلس الباب العسكري غرب مدينة الباب

12 فبراير,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري:: دارت اشتباكات عنيفة خلال الساعات القليلة الفائتة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري من جهة أخرى، وذلك على محور حزوان غربي مدينة الباب شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية بين الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا والقوات التركية المتمركزة في قواعدها شمال حلب استهدف قرية “باشمرة” التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما رصد المرصد السوري في 6 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على سد الشهباء وتل مضيق في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 فبراير,2020

الدورية الأميركية تنسحب من خربة عمو شرق القامشلي ورتل روسي يصل المنطقة

12 فبراير,2020

توتر كبير تشهده القامشلي بين القوات الأميركية وقوات النظام والطيران الأميركي يقصف المنطقة

12 فبراير,2020

ميليشيات موالية لإيران تحاول استقطاب شبان المناطق الحدودية بين القنيطرة والجولان السوري المحتل عبر مغريات مادية

12 فبراير,2020

القوات التركية تواصل انتشارها في حلب وإدلب وتتمركز في موقعاً جديداً بين بنش وطعوم