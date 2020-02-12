خسائر بشرية في اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا ومجلس الباب العسكري غرب مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري:: دارت اشتباكات عنيفة خلال الساعات القليلة الفائتة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري من جهة أخرى، وذلك على محور حزوان غربي مدينة الباب شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية بين الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا والقوات التركية المتمركزة في قواعدها شمال حلب استهدف قرية “باشمرة” التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما رصد المرصد السوري في 6 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على سد الشهباء وتل مضيق في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.