بهجلي: “لتحترق سوريا وتهدم إدلب واللعنة علي الأسد”

دعا رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، الرئيس التركي رجب أردوغان إلى البدء في التخطيط للوصول إلى العاصمة السورية دمشق.

وخلال اجتماع لتكتل نواب الحزب بالبرلمان قال دولت بهجلي: “بدء من الآن على تركيا التخطيط لدخول دمشق إن استدعى الأمر هذا وإن لم يكن هناك خيار آخر. لتحترق سوريا ولتنهدم إدلب واللعنة على الأسد”.

وفيما يلي طرح لأبرز ما ورد في كلمة بهشالي:

– خلال الآونة الأخيرة تتعرض تركيا لكوارث ومصائب وخيمة، فتركيا وقعت تحت تأثير الكوارث بشكل تلقائي تزامنا مع عام 2020.

– بينما يصارع الشعب التركي الكوارث الطبيعية شهدت إدلب تطورات مؤلمة، حيث استهدف النظام السوري الدموي الجنود الأتراك. لم نعد قادرين على تحمل هذا ولن تهدأ قلوبنا المشتعلة لحين رحيل الأسد القاتل.

نوايا روسيا، التي تحاول السيطرة على تركيا وسوريا في الوقت نفسه، ليست حسنة. ونتمنى أن تعيد الحكومة النظر في العلاقات مع روسيا. لم تسفر أستانا وسوتشي وجنيف والعلاقات الدبلوماسية عن أية نتائج حتى يومنا هذا، ويجب ألا ننتظر أن تسفر عن شيء. روسيا أيضا، التي مهدت المناخ لهذا، متورطة في استشهاد جنودنا بقدر تورط النظام السوري. ومواجهة هذا الأمر شرط.

– بدء من الآن على الأتراك التخطيط لدخول دمشق إن استدعى الأمر هذا وإن لم يكن هناك خيار آخر. لتحترق سوريا ولتنهدم إدلب واللعنة على الأسد. بات واضحا وجليا الأطراف التي لا تدين المسؤولين عن استشهاد جنودنا وتتهم الدولة التركية. لابد من الإطاحة بالأسد وهدم قلاع الظلم.

المصدر: زمان

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