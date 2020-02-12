أردوغان يعلن عن الخطوات التي ستتخذها تركيا بخصوص إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عازمة على إبعاد قوات الحكومة السورية إلى خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية فبراير، حتى لو اضطرت لاستخدام الوسائل البرية والجوية.

– أردوغان: تركيا عازمة على إبعاد قوات النظام السوري خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية فبراير

– أردوغان: سنفعل من أجل ذلك كل ما يلزم، بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية

– أردوغان: تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك

– أردوغان: سنضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي في حال اعتدائه على قواتنا

– أردوغان: أقولها علنا لن يكون أحد في مأمن بمكان أهدر فيه دم الجنود الأتراك

– أردوغان: لن تستطيع الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب التحرك بحرية كما كانت في السابق

المصدر: روسيا اليوم

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