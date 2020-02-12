بالتزامن مع تصريحات أردوغان.. الطائرات الروسية تواصل قصفها المكثف على الريف الحلبي مخلفة مزيداً من الشهداء والجرحى

12 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي المكثف على مناطق في الريف الحلبي، حيث تواصل الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية المكثفة منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة عبر عشرات الغارات، مستهدفة أماكن في كل من أبين والجينة والأتارب وكفرنوران ومحيط الفوج 46 والشيخ علي وريف المهندسين الأول وكفرعمة وأماكن أخرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، وتسبب القصف على كفر عمة بسقوط شهداء وجرحى ومفقودين وعالقين تحت الأنقاض، وسط قصف صاروخي مكثف يستهدف المناطق أنفة الذكر، في حين تغيب طائرات النظام الحربية والمروحية منذ مغيب شمس يوم أمس الثلاثاء وحتى اللحظة.

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