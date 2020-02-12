القوات التركية تواصل انتشارها في حلب وإدلب وتتمركز في موقعاً جديداً بين بنش وطعوم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام قوات تركية بالتمركز في موقعاً جديداً ضمن محافظة إدلب، حيث تمركزت القوات بين بنش وطعوم شمال مدينة إدلب، فيما كانت القوات التركية قد تمركزت منتصف الليل في نقطة جديدة على طريق الأتارب – الجينة بريف حلب الغربي. وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، تمركزاً جديداً للقوات التركية داخل الأراضي السورية، حيث عمدت القوات التركية إلى إنشاء موقعاً عسكرياً تابعاً لها في الفوج 46 بريف حلب الغربي، وذلك في إطار استمرار انتشار الأتراك في حلب وإدلب، حيث كانت قد تمركزت القوات التركية خلال الساعات والأيام القليلة القادمة بمواقع ونقاط عدة، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر “طلائع البعث” في المسطومة وتل قميناس غرب مدينة إدلب والفوج 46 غرب حلب

ورصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1650 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 6500 جندي تركي.