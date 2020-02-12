ميليشيات موالية لإيران تحاول استقطاب شبان المناطق الحدودية بين القنيطرة والجولان السوري المحتل عبر مغريات مادية

12 فبراير,2020
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محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن قادة محليين يتبعون لميليشيات موالية لإيران بدأوا بتقديم عروض ومغريات مالية على وجهاء بلدات الهبارية وسلطانة وبعض البلدات الواقعة قرب الشريط الحدودي بين سورية والجولان السوري المحتل، مقابل إقناع شبانهم بالإنضمام إلى تلك الميليشيات، وتتمركز الميليشيات الموالية لإيران في معسكر الطلائع بريف القنيطرة الشمالي إلى الشرق من منطقة الفوار وتحاول تلك المليشيات ضم أكبر عدد لها من شباب المنطقة وكسبهم إلى صفها، حيث تحاول المليشيات الموالية لإيران حماية محاور دمشق وتحصينها بتواجدهم في المنطقة.

 

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