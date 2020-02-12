توتر كبير تشهده القامشلي بين القوات الأميركية وقوات النظام والطيران الأميركي يقصف المنطقة

12 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توترا كبيرا تشهده منطقة القامشلي في ريف الحسكة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مجموعة من أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي الموالين للنظام يرافقهم مسلحين موالين لقوات النظام اعترضوا طريق دورية أميركية أثناء تجولها في المنطقة هناك، وعمد المسلحين الموالين للنظام بإطلاق النار في الهواء، قابلته الدورية الأميركية بإطلاق قنابل دخانية، وتطور الأمر لإطلاق القوات الأميركية النار ما أدى لمقتل شخص لا يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان مدني أو من المليشيات الموالية للنظام، عقب ذلك تحليق لطائرات أميركية في أجواء المنطقة بالتزامن مع استهدافها لشرق القامشلي، وسط معلومات مؤكدة عن محاصرة الدورية الأميركية حتى اللحظة، كما وردت معلومات عن توجه دورية روسية لفض التوتر.

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