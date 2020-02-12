الدورية الأميركية تنسحب من خربة عمو شرق القامشلي ورتل روسي يصل المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تمكن الدورية الأميركية من الانسحاب من قرية خربة عمو شرق القامشلي بعد محاصرتها من قبل أهالي المنطقة والمسلحين المحليين الموالين لقوات النظام، فيما تواصل الطائرات الأميركية تحليقها في أجواء المنطقة بعد شنها لغارة وهمية قبل قليل وفتحها لجدار الصوت هناك، كما رصد المرصد السوري وصول رتل عسكري روسي إلى المنطقة التي تشهد توترا على خلفية ما جرى ظهر اليوم الأربعاء.

حيث كان المرصد السوري نشر منذ قليل، أنه رصد توترا كبيرا تشهده منطقة القامشلي في ريف الحسكة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مجموعة من أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي الموالين للنظام يرافقهم مسلحين موالين لقوات النظام اعترضوا طريق دورية أميركية أثناء تجولها في المنطقة هناك، وعمد المسلحين الموالين للنظام بإطلاق النار في الهواء، قابلته الدورية الأميركية بإطلاق قنابل دخانية، وتطور الأمر لإطلاق القوات الأميركية النار ما أدى لمقتل شخص لا يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان مدني أو من المليشيات الموالية للنظام، وسط إعطاب آليتين للأميركان، عقب ذلك تحليق لطائرات أميركية في أجواء المنطقة بالتزامن مع استهدافها بغارة وهمية لشرق القامشلي، وسط معلومات مؤكدة عن محاصرة الدورية الأميركية حتى اللحظة، كما وردت معلومات عن توجه دورية روسية لفض التوتر.