مدير “المرصد السوري”: للمرة الأولى اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني الموالي للنظام والقوات الأمريكية في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي بعد أن دخلت “القوات الأمريكية” عن طريق الخطأ إلى قرية تحت سيطرة الفصائل الموالية للنظام، قتل شخص لانعلم إذا ما كان من الدفاع الوطني أو شخص مدني، تدخلت الطائرات الأمريكية وقصفت المنطقة، بعد ذلك تدخلت روسيا من أجل السماح بخروج الدورية الأمريكية من تلك المنطقة، في إدلب أعداد النازحين في ارتفاع كبير مستمر لأن ريف حلب الغربي مستمر بالنزوح نتيجة الغارات الجوية المتواصلة من قبل الطائرات الروسية على مناطق في ريف حلب الغربي والريف المتاخم لريف حلب الغربي في ريف إدلب، منذ الـ 24 من الشهر الفائت وإلى الآن من إدلب لوحدها 350 ألف نازح، بينما في حلب وإدلب أكثر من 520 ألف على الأقل حتى مساء الأمس نزحوا، صباح اليوم كان هناك المزيد من النزوح باتجاه عفرين واتجاه مناطق تقع في ريف حلب الشمالي، المأساة الإنسانية مستمرة، بعض النازحين ينزحون للمرة الرابعة والخامسة، مأساة إنسانية حقيقية، الاتحاد الأوربي من الجيد أنه تحدث، ولكن نحن نريد أن تقف هذه العملية العسكرية ويعود المدنيين إلى مناطقهم، ونريد من أردوغان أن لا يزايد على الشعب السوري ويتحدث فقط إعلامياً ويهدد ويتوعد، هناك اتفاقيات روسية – تركية كان من المفترض أن يكون طريق دمشق – حلب الدولي خالِ من النظام وخالِ من الفصائل المعارضة وخاضع لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية، هل أردوغان أخذ جرعة أمريكية من أجل التوعد؟؟ لانعلم، ولكن أردوغان يستطيع إسقاط طائرات نظام بشار الأسد مثل ما فعل بالأمس بالطائرة المروحية، ولكن لن يجرؤ على استهداف الطائرات الروسية لأن الأمر سيكلف أردوغان الكثير والكثير، النزوح مستمر والأعداد كبيرة ومرشحة للارتفاع، لا توجد منظمات إنسانية تستطيع مساعدة النازحين، بعض الذين نزحوا تحدثوا أنهم يخشون الموت نتيجة البرد في ظل سوء الأحوال الجوية في سوريا، بعضهم فارق الحياة نتيجة عدم وجود تدفئة، ندعو ” القوات التركية” التي دخلت الأراضي السورية بـ 6000 عنصر أن تقوم بمساعدة هؤلاء النازحين بدل من التصريحات التي لم تُأتي أُكلها حتى اللحظة

مدير "المرصد السوري": للمرة الأولى اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني الموالي للنظام والقوات الأمريكية في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي مدير "المرصد السوري": للمرة الأولى اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني الموالي للنظام والقوات الأمريكية في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي بعد أن دخلت "القوات الأمريكية" عن طريق الخطأ إلى قرية تحت سيطرة الفصائل الموالية للنظام، قتل شخص لانعلم إذا ما كان من الدفاع الوطني أو شخص مدني، تدخلت الطائرات الأمريكية وقصفت المنطقة، بعد ذلك تدخلت روسيا من أجل السماح بخروج الدورية الأمريكية من تلك المنطقة، في إدلب أعداد النازحين في ارتفاع كبير مستمر لأن ريف حلب الغربي مستمر بالنزوح نتيجة الغارات الجوية المتواصلة من قبل الطائرات الروسية على مناطق في ريف حلب الغربي والريف المتاخم لريف حلب الغربي في ريف إدلب، منذ الـ 24 من الشهر الفائت وإلى الآن من إدلب لوحدها 350 ألف نازح، بينما في حلب وإدلب أكثر من 520 ألف على الأقل حتى مساء الأمس نزحوا، صباح اليوم كان هناك المزيد من النزوح باتجاه عفرين واتجاه مناطق تقع في ريف حلب الشمالي، المأساة الإنسانية مستمرة، بعض النازحين ينزحون للمرة الرابعة والخامسة، مأساة إنسانية حقيقية، الاتحاد الأوربي من الجيد أنه تحدث، ولكن نحن نريد أن تقف هذه العملية العسكرية ويعود المدنيين إلى مناطقهم، ونريد من أردوغان أن لا يزايد على الشعب السوري ويتحدث فقط إعلامياً ويهدد ويتوعد، هناك اتفاقيات روسية – تركية كان من المفترض أن يكون طريق دمشق – حلب الدولي خالِ من النظام وخالِ من الفصائل المعارضة وخاضع لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية، هل أردوغان أخذ جرعة أمريكية من أجل التوعد؟؟ لانعلم، ولكن أردوغان يستطيع إسقاط طائرات نظام بشار الأسد مثل ما فعل بالأمس بالطائرة المروحية، ولكن لن يجرؤ على استهداف الطائرات الروسية لأن الأمر سيكلف أردوغان الكثير والكثير، النزوح مستمر والأعداد كبيرة ومرشحة للارتفاع، لا توجد منظمات إنسانية تستطيع مساعدة النازحين، بعض الذين نزحوا تحدثوا أنهم يخشون الموت نتيجة البرد في ظل سوء الأحوال الجوية في سوريا، بعضهم فارق الحياة نتيجة عدم وجود تدفئة، ندعو " القوات التركية" التي دخلت الأراضي السورية بـ 6000 عنصر أن تقوم بمساعدة هؤلاء النازحين بدل من التصريحات التي لم تُأتي أُكلها حتى اللحظة Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 12, 2020