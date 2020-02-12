بدعم جوي روسي مكثف.. قوات النظام تواصل التقدم غرب حلب وتسيطر على 3 قرى جديدة مقتربة بذلك من أورم الصغرى

تمكنت قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من تحقيق تقدمات جديدة في القطاع الغربي من الريف الحلبي، حيث رصد المرصد السوري سيطرة قوات النظام على قرى الشيخ علي وعرادة وأرناز لتصبح بذلك على مشارف ريف المهندسين الثاني ولتقترب من أورم الصغرى، على صعيد متصل تستمر عمليات القصف الجوي المكثفة من قبل الطائرات الروسية على مختلف مدن وبلدات وقرى الريف الغربي الحلبي، كما شنت الطائرات الروسية غارات على كل من مدينة أريحا وجبل الأربعين وقميناس بريف إدلب.

وبذلك تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 65 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.