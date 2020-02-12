مجهولون يغتالون عنصراً في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد “المرصد السوري” صباح اليوم عملية اغتيال جديدة طالت عنصراً في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” وذلك من من خلال إطلاق النار عليه قرب “دوار العتال” عند أطراف مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 437 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 141 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 291 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك