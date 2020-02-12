حول التوتر الذي جرى بين "القوات الأمريكية" و "قوات الدفاع الوطني"، بعد أن تدخلت روسيا هدأت الأمور وتمكنت العناصر الأمريكية من الانسحاب

مدير "المرصد السوري": حول التوتر الذي جرى بين "القوات الأمريكية" و "قوات الدفاع الوطني"، بعد أن تدخلت روسيا هدأت الأمور وتمكنت العناصر الأمريكية من الانسحاب من قرية في جنوب شرق القامشلي، قتل أحد المسلحين الموالين للنظام عندما حاول الصعود على الآلية العسكرية الأمريكية، قوات النظام لم تكن موجودة في هذه العملية، المتواجدين فقط هم من الميليشيات الموالية للنظام في قرية تقع في ضواحي القامشلي الجنوبية الشرقية، الذين قاموا بهذا الأمر هم من الميليشيات العشائرية السورية الموالية للنظام وأيضاً هذه الميلشيات معارضة لقوات سوريا الديمقراطية لذلك اتخذت من دخول الأمريكيين إلى هذه القرية فرصة لمهاجمة القوات الأمريكية، وبعد التدخل الروسي والقصف حُل الأمر وانسحبت القوات الأمريكية من تلك المنطقة.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 12, 2020