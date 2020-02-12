بتمهيد تركي مكثف.. الفصائل تشن هجوماً معاكساً على مواقع لقوات النظام بريف حلب الغربي

12 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً معاكساً تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على مواقع قوات النظام في محوري كفرحلب وميزناز بريف حلب الغربي، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تترافق مع قصف مكثف تنفذه القوات التركية المتمركزة في معارة النعسان والفصائل، ووثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الجانبين جراء القصف الجوي والاشتباكات خلال اليوم الأربعاء، حيث قتل 8 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما قتل 13 من المجموعات الجهادية.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 507 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 558 بينهم 418 من المجموعات الجهادية.

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