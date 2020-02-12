69 قضوا أمس بينهم 37 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و32 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 13 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الثلاثاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي إدلب وثق المرصد السوري مجزرة نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري باستهدافها مدينة إدلب، راح ضحيتها 12 مدني بينهم 6 أطفال على الأقل، (7 شهداء في حي الصناعة و5 في حي الجلاء)

وتوفي طفل نازح من مدينة خان شيخون، في مخيمات أطمة للنازحين بالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن سبب الوفاة انخفاض درجات الحرارة،

كذلك قتل طاقم طائرة مروحية تابعة للنظام السوري جراء استهدافها من قبل القوات التركية في أجواء قميناس – النيرب، وهم ضابط طيار برتبة عقيد وضابط طيار برتبة نقيب وطياران اثنان ملقيان للبراميل المتفجرة

بينما قتل 33 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك الدائرة بريف حلب

في حين قتل 19 مقاتل بينهم 3 من الفصائل والبقية من المجموعات الجهادية جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام بريف حلب