بيان للتحالف الدولي بشأن أحداث القامشلي اليوم

أصدر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بيانا بخصوص الاشتباك الذي وقع اليوم الأربعاء في محافظة الحسكة السورية بين قواته والسكان المحليين.

وقال التحالف، في بيان صدر عن المتحدث العسكري باسمه، العقيد مايلز كاغينز، إن قواته واجهت خلال تنفيذها دورية قرب مدينة القامشلي، نقطة تفتيش “احتلتها” قوات أخرى موالية للحكومة السورية.

وأضاف كاغينز، أن دورية التحالف “بعد سلسلة من التحذيرات ومحاولات خفض التصعيد” تعرضت لـ”نيران الأسلحة الخفيفة من قبل أشخاص مجهولين”.