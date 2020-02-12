المرصد السوري لحقوق الانسان:70 ألف نازح من ريف حلب في يوم واحد مع تصاعد هجمات النظام

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن “بعض النازحين يتم تهجيرهم للمرة الرابعة والخامسة بعد أن كانوا قد أجبروا على النزوح على فترات، جراء العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب، إذ يكتظ الريف الغربي لحلب بالنازحين من مختلف المناطق”

وبحسب إحصاءات المرصد، فإن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري لقوات النظام السوري في 24 يناير/كانون الثاني بلغ نحو 350 ألف مدني، في حين ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير/كانون الثاني إلى 520 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جوا وبرا، كما ارتفع العدد الإجمالي منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول، إلى نحو 950 ألف من إدلب وحلب.

يأتي ذلك فيما تتصاعد المواجهات بين قوات النظام السوري بمعاونة روسيا، وفصائل المعارضة الموالية لتركيا والجيش التركي، في مناطق شمال غرب سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل نحو أكثر من 150 من مقاتلي النظام السوري، ردًا على هجمات أسفرت عن مقتل نحو 16 جندي من الجيش التركي خلال الأسبوع الماضي.

المصدر:CNN عربية