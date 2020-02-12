مدير “المرصد السوري”: يبدو أن هناك من يريد القيام بعملية استفزاز ويخلط الأوراق في شمال شرق سوريا

مدير “المرصد السوري”: الدورية الأمريكية دخلت عن طريق الخطأ بحسب ما قالت.. القرية تسيطر عليها ميليشيات الدفاع الوطني وليس قوات النظام.. وحين ذلك تظاهر موالون للنظام من عناصر الدفاع الوطني ومدنيين من سكان تلك المنطقة في الضواحي الجنوبية الشرقية من مدينة القامشلي.. صعد الموالون للنظام على عربة أمريكية وحاولوا تحطيم الزجاج.. وأطلق عليه الرصاص من قبل عناصر من القوات الأمريكية ما تسبب بمقتله.. وبعد ذلك تدخلت طائرات أمريكية وقصفت بالقرب من المنطقة لفض التجمعات.. كما أُرسلت دورية روسية من أجل السماح بخروج الدورية الأمريكية وتم ذلك وانتهى الأمر.. ولكن يبدو أن هناك من يريد القيام بعملية استفزاز ويخلط الأوراق في شمال شرق سوريا..

وهناك معلومات مؤكدة لـ”المرصد السوري” عن أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من القوات الكردية محاولة إبعاد روسيا عن محافظة الحسكة.. وكان الجواب من القوات الكردية بعدم الاستطاعة لوجود ضمانة روسية تقضي بوقف الغزو التركي على تلك المنطقة.. وبعد ذلك شاهدنا انتشار القوات الأمريكية في تلك المنطقة.. هناك اشتباكات عنيفة في ريف حلب الغربي.. روسيا تقول إن أرقام النازحين مضخمة بشكل كبير جدا.. ونحن نرصد أعداد ضخمة ونشاهدها يوميا.. ونحن نقول إن روسيا تكذب للتغطية عن جرائمها.. الجهاديون عملوا على خدمة النظام وروسيا وحاولوا طرد ومحاربة الفصائل المعتدلة بدلا من قتال النظام إلى أن تمكن النظام وروسيا من التقدم والسيطرة على أكثر من نصف محافظة إدلب.. ليست تركيا فقط من يتحمل المسؤولية بل الجهاديين وروسيا أيضا يتحملون مسؤولية التصعيد في إدلب.