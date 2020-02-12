المرصد السوري لحقوق الانسان:70 ألف نازح من ريف حلب في يوم واحد مع تصاعد هجمات النظام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، بأن أكثر من 70 ألف مدني نزحوا من ريف حلب الغربي خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية هرباً من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام السوري بالتعاون مع روسيا.

وجاء في بيان للمرصد أن استمرار حركة النزوح يأتي «على خلفية استمرار النظام السوري والروس في تصعيد القصف الجوي والبري، في إطار سياسة التهجير التي تتبعها قوات النظام وروسيا لإجبار المدنيين على النزوح لقضم مزيد من المناطق وانتزاع السيطرة عليها». وأشار إلى أن بعض النازحين الذين تركوا منازلهم خلال الساعات الماضية ينزحون للمرة الرابعة أو الخامسة، بعد أن كانوا قد أجبروا على النزوح على فترات خلال العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتبيّن إحصاءات المرصد أن عدد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي ارتفع إلى 520 ألف مدني، في حين ارتفع العدد منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 950 ألفاً.