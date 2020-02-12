المرصد السوري لحقوق الانسان:70 ألف نازح من ريف حلب خلال 24 ساعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بنزوح أكثر من 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية هربا من العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري بالتعاون مع روسيا. ولفت إلى أن استمرار حركة النزوح يأتي “على خلفية استمرار النظام السوري والروس في تصعيدهما للقصف الجوي والبري، في إطار سياسة التهجير التي تتبعها قوات النظام وروسيا لإجبار المدنيين على النزوح لقضم مزيد من المناطق وانتزاع السيطرة عليها”. وأشار المرصد إلى أن بعض النازحين خلال الساعات الماضية ينزحون للمرة الرابعة أو الخامسة، بعد أن كانوا قد أجبروا على النزوح على فترات جراء العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب. وبحسب إحصاءات المرصد، فقد ارتفع عدد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير إلى 520 ألف مدني، في حين ارتفع العدد منذ مطلع ديسمبر إلى نحو 950 ألفا من إدلب وحلب.

المصدر:وكالة الانباء السعودية spa