مدير “المرصد السوري”: رصدنا نحو 70 ألف مدني نزحوا خلال الـ24 ساعة الفائتة من ريف حلب الغربي باتجاه مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي في عفرين.. وهناك ازدحام شديد على الطرقات.. أي أن الطريق كان يحتاج إلى نصف ساعة للوصول إلى عفرين.. أما اليوم يحتاج للوصول نحو 9 ساعات.. عملية النزوح مستمرة مدن وبلدات فرغت بأكملها.. الأتارب ومحيطها التي كانت تأوي مئات آلاف النازحين اليوم بقي هناك أعداد قليلة.. كما أن بعض المدنيين لم يعثروا على منزل لهم ما اضطرهم للسكن في مناطق مجاورة ضمن الريف الغربي لحلب.. في إدلب العملية العسكرية متوقفة أما في حلب هناك استمرار للمعارك حيث تقدم النظام وسيطر على 3 قرى في ريف حلب الغربي.. قبل قليل كانت هناك محاولة للفصائل لاستعادة السيطرة على عدة مناطق.. وكان هناك تفجير عربة مفخخة إلا أن هذه المحاولة بائت بالفشل حتى الآن في خربة عمو وهي ضاحية تقع في جنوب شرق مدينة القامشلي.. وعن طريق الخطأ دخلت دورية أمريكية واشتبكت مع مسلحين موالين للنظام.. كما حاول شاب الصعود على الآلية الأمريكية وتم قتله.. وحينها تدخلت القوات الروسية والطائرات الأمريكية التي قصفت المنطقة ما أدى إلى تمكن القوات الأمريكية من الخروج

مدير "المرصد السوري": رصدنا نحو 70 ألف مدني نزحوا خلال الـ24 ساعة الفائتة من ريف حلب الغربي مدير "المرصد السوري": رصدنا نحو 70 ألف مدني نزحوا خلال الـ24 ساعة الفائتة من ريف حلب الغربي باتجاه مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي في عفرين.. وهناك ازدحام شديد على الطرقات.. أي أن الطريق كان يحتاج إلى نصف ساعة للوصول إلى عفرين.. أما اليوم يحتاج للوصول نحو 9 ساعات.. عملية النزوح مستمرة مدن وبلدات فرغت بأكملها.. الأتارب ومحيطها التي كانت تأوي مئات آلاف النازحين اليوم بقي هناك أعداد قليلة.. كما أن بعض المدنيين لم يعثروا على منزل لهم ما اضطرهم للسكن في مناطق مجاورة ضمن الريف الغربي لحلب.. في إدلب العملية العسكرية متوقفة أما في حلب هناك استمرار للمعارك حيث تقدم النظام وسيطر على 3 قرى في ريف حلب الغربي.. قبل قليل كانت هناك محاولة للفصائل لاستعادة السيطرة على عدة مناطق.. وكان هناك تفجير عربة مفخخة إلا أن هذه المحاولة بائت بالفشل حتى الآن في خربة عمو وهي ضاحية تقع في جنوب شرق مدينة القامشلي.. وعن طريق الخطأ دخلت دورية أمريكية واشتبكت مع مسلحين موالين للنظام.. كما حاول شاب الصعود على الآلية الأمريكية وتم قتله.. وحينها تدخلت القوات الروسية والطائرات الأمريكية التي قصفت المنطقة ما أدى إلى تمكن القوات الأمريكية من الخروج Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 12, 2020