تزامنا مع هجومها في ريف حلب الغربي.. الفصائل تفجر عربة مفخخة.. ونحو 100 ضربة جوية من الطائرات الروسية خلال اليوم

12 فبراير,2020
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فَجر انتحاري ينتمي إلى هيئة تحرير الشام عربة مفخخة في تجمع لقوات النظام على محور الشيخ علي بريف حلب الغربي، فيما شنت الفصائل هجوما معاكسا على مواقع عدة في ريف حلب الغربي تعد مناطق استراتيجية من خلالها تؤمن حماية للطريق الدولي “M5” وطريق حلب-باب الهوى.
وفي السياق ذاته، تمكنت الفصائل من تدمير مدفع على محور الأطباء غرب حلب، نتيجة استهدافه بصاروخ موجه، وسط معلومات عن تحقيق تقدمات واستعادة السيطرة على مناطق كانت خسرتها اليوم.
على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية 97 غارة جوية استهدفت كل من الأتارب والشيخ علي وكفرعمة وأورم الكبرى وكفرناها وكفرتعال وعصعوص والجينة وريف المهندسين الثاني بريف حلب، ومعارة النعسان ومناطق بالقرب من طريق حلب-باب الهوى بريف إدلب.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عصر اليوم، هجوماً معاكساً تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على مواقع قوات النظام في محوري كفر حلب وميزناز بريف حلب الغربي، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بالتزامن مع قصف مكثف تنفذه القوات التركية المتمركزة في معارة النعسان.

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