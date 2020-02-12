الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. مجهولون يغتالون تاجر مخدرات

12 فبراير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:هجوم على مقرات للنظام والعثور على جثة في درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اغتيال مواطن في بلدة جلين بريف درعا الغربي من قبل مجهولين. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن القتيل كان يعمل تاجر مخدرات ومقرب من الميليشيات الموالية للنظام.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 292، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 192، وهم: 36 مدنيا بينهم 4 مواطنات و3 أطفال، إضافة إلى 100 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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