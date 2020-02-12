تركيا تدعو الولايات المتحدة والناتو لمنحها دعما ملموسا وسط التصعيد مع الجيش السوري

12 فبراير,2020
أقل من دقيقة
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ازمير يوم 10 مايو أيار 2018. تصوير: عثمان أورسال - رويترز

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، كلا من الولايات المتحدة وحلف الناتو، إلى تعزيز دعمهما لتركيا في ظل تصعيد التوتر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن أكار عقد، على هامش اجتماع الناتو في بروكسل، لقاءات مع عدد من نظرائه بينهم الأمريكي، مارك إسبر، وذلك قبل بدء المناقشات العامة التي من المتوقع أن تتطرق إلى موضوع إدلب.

وقالت الدفاع التركية، إن أكار أعرب لإسبر “عن ارتياحه لتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول آخر التطورات في إدلب”، وشدد في هذا السياق على “أهمية تقديم الولايات المتحدة والناتو مساهمة ملموسة” في تسوية هذه القضية.

وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية “أستانا” التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

المصدر:RT

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 فبراير,2020

بيان للتحالف الدولي بشأن أحداث القامشلي اليوم

12 فبراير,2020

منظمة دولية تحذّر من «أسوأ كارثة إنسانية» في سوريا

12 فبراير,2020

روسيا تحمل تركيا المسؤولية عن تصعيد التوتر شمال غرب سوريا

12 فبراير,2020

أردوغان يعلن عن الخطوات التي ستتخذها تركيا بخصوص إدلب