المرصد السوري لحقوق الانسان:للمرة الأولى منذ سنة 2012.. النظام يستعيد كامل طريق حلب – دمشق الدولي

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «سيطرت قوات النظام الثلاثاء على منطقة الراشدين الرابعة عند أطراف مدينة حلب الغربية، لتستكمل بذلك سيطرتها على كامل الطريق الدولي للمرة الأولى منذ العام 2012».

وسيطرت القوات السورية على عشرات القرى والبلدات خلال الأسابيع الماضية، أبرزها مدينتا معرة النعمان ثم سراقب حيث يمر الطريق «إم 5» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر:الصباح الجديد