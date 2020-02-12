مدير “المرصد السوري”: نحن في “المرصد السوري” نعتبر تركيا دولة احتلال كما روسيا.. فمن يقتل السوريين في عفرين لا يختلف عن الذي يقتل أبناء إدلب.. سمعنا الكثير من أقوال أردوغان لكن الكلام لم يغير شيء.. المدفعية التركية تشارك في محاولات التقدم التي تنفذها الفصائل المعارضة الموالية لتركيا.. قبل قليل كان هناك تفجير عربة مفخخة من قبل هيئة تحرير الشام وبالوقت نفسه لا تزال قوات النظام تتقدم في ريف حلب الغربي.. كما أن قوات النظام لم تتراجع عن مواقعها في ريف إدلب..أكثر من 70 ألف مدني نازح خلال الـ24 ساعة من ريف حلب الغربي باتجاه مناطق الأحتلال التركي في عفرين بحثا عن الأمان.. ما جرى في القامشلي هو بالأساس على خلفية التوتر الأمريكي الروسي المستمر.. كما أن القوات الأمريكية طلبت من “قسد” وتحديدا من قوات الأمن الداخلي الكردي محاولة إبعاد القوات الروسية عن كافة النقاط الرئيسية في الحسكة.. روسيا تعمل على وعد أردوغان لها بفتح الطرقات الدولية تحت إشراف مشترك من الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية.. وأردوغان وعد وهدد النظام السوري كثيرا منذ العام 2011 إلا أنه ساهم باستعادة النظام السوري لنحو 72% من الأراضي السورية بعد إسقاط الطائرة الروسية قبل سنوات.. المدني السوري هو ضحية ما يجري سواء كان معارضا للنظام أو كان مواليا.. وهناك أكثر من مليون نازح منذ بداية ديسمبر وحتى اللحظة

مدير "المرصد السوري": نحن في "المرصد السوري" نعتبر تركيا دولة احتلال كما روسيا مدير "المرصد السوري": نحن في "المرصد السوري" نعتبر تركيا دولة احتلال كما روسيا.. فمن يقتل السوريين في عفرين لا يختلف عن الذي يقتل أبناء إدلب.. سمعنا الكثير من أقوال أردوغان لكن الكلام لم يغير شيء.. المدفعية التركية تشارك في محاولات التقدم التي تنفذها الفصائل المعارضة الموالية لتركيا.. قبل قليل كان هناك تفجير عربة مفخخة من قبل هيئة تحرير الشام وبالوقت نفسه لا تزال قوات النظام تتقدم في ريف حلب الغربي.. كما أن قوات النظام لم تتراجع عن مواقعها في ريف إدلب..أكثر من 70 ألف مدني نازح خلال الـ24 ساعة من ريف حلب الغربي باتجاه مناطق الأحتلال التركي في عفرين بحثا عن الأمان.. ما جرى في القامشلي هو بالأساس على خلفية التوتر الأمريكي الروسي المستمر.. كما أن القوات الأمريكية طلبت من "قسد" وتحديدا من قوات الأمن الداخلي الكردي محاولة إبعاد القوات الروسية عن كافة النقاط الرئيسية في الحسكة.. روسيا تعمل على وعد أردوغان لها بفتح الطرقات الدولية تحت إشراف مشترك من الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية.. وأردوغان وعد وهدد النظام السوري كثيرا منذ العام 2011 إلا أنه ساهم باستعادة النظام السوري لنحو 72% من الأراضي السورية بعد إسقاط الطائرة الروسية قبل سنوات.. المدني السوري هو ضحية ما يجري سواء كان معارضا للنظام أو كان مواليا.. وهناك أكثر من مليون نازح منذ بداية ديسمبر وحتى اللحظة Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 12, 2020