رتل تركي يدخل منطقة “خفض التصعيد”.. وأكثر من 350 شاحنة ومئات عناصر القوات الخاصة تصل خلال 24 ساعة

12 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين باتجاه منطقة “خفض التصعيد”. ويتألف الرتل من نحو 150 آلية تحمل معدات عسكرية ودبابات ومدفعية ذاتية الحركة. وكانت قوات خاصة من الجيش التركي “كوماندوز” وصلت في الساعات الماضية إلى محافظة إدلب، بينما بلغ مجموع الآليات التي دخلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الـ24 ساعة أكثر من 350.
ورصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1800 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 6500 جندي تركي.

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