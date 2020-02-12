تزامنا مع قصف مدفعي تركي.. اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية على محور كفركلبين بريف حلب الشمالي، فيما استهدفت المدفعية التركية مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا والقوات التركية المتمركزة في قواعدها شمال حلب على قرية “باشمرة” التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 6 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على سد الشهباء وتل مضيق في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وفي 5 فبراير/ شباط، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات النظام على محوري التفريعة والسكرية شرق بلدة بزاعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته القوات التركية المتمركزة ضمن قواعدها في مناطق إعزاز ومارع على مناطق انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام في كل من تل رفعت وقرى شيخ عيس وبيلونية وعين دقنة المالكية والشوارغة و”تب ماراش” في ريف حلب.