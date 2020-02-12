قوات النظام تدفع بتعزيزات عسكرية إلى ريفي إدلب وحلب.. ونحو 100 ضربة جوية تسفر عن 7  شهداء مدنيين

13 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 3 مواطنين بقصف جوي من طائرات “الضامن” الروسي على قرية أبين بريف حلب الغربي، عصر اليوم.
كما استشهد 4 مواطنين جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على قرية كفر عمة بريف حلب الغربي. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 7. ورصد “المرصد السوري” وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام في ريفي إدلب وحلب، حيث وصلت آليات عسكرية ودبابات إلى مشارف حي الراشدين وحلب الجديدة وشرق الطريق الدولي “m5″، كما وصلت تعزيزات مماثلة إلى منطقة ريف إدلب الجنوبي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، هدوءا حذرا يسود قطاعات “خفض التصعيد” الأربعة، بعد فشل هجوم الفصائل لاستعادة مناطق خسرتها في ريف حلب الغربي. فيما تغيب الطائرات الحربية الروسية منذ 7 ساعات متواصلة، بينما لا تزال قرى وبلدات ريف حلب الغربي تتعرض لقصف متقطع من تمركزات قوات النظام في ريف حلب. 
وفي السياق ذاته، تشهد المنطقة أجواء جوية سيئة وأمطار غزيرة تسببت بتوقف العملية العسكرية.
ورصد “المرصد السوري”، قبل ساعات، تفجير انتحاري ينتمي إلى هيئة تحرير الشام عربة مفخخة في تجمع لقوات النظام على محور الشيخ علي بريف حلب الغربي، فيما شنت الفصائل هجوما معاكسا على مواقع عدة في ريف حلب الغربي تعد مناطق استراتيجية من خلالها تؤمن حماية للطريق الدولي “M5” وطريق حلب-باب الهوى.
على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية 97 غارة جوية استهدفت مناطق في ريف حلب الغربي وإدلب الشمالي الشرقي.

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