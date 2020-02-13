بدعم من الروس.. قوات النظام تقضم مزيدا من المناطق غرب حلب في إطار سعيها لتأمين أوتوستراد دمشق-حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدما جديدا أحرزته قوات النظام والمسلحين الموالين على حساب الفصائل والمجموعات الجهادية غرب حلب، من خلال السيطرة على منطقة ريف المهندسين الأول وكفر جوم، في إطار سعيها لتأمين أوتوستراد دمشق-حلب الدولي M5.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الأيام القليلة الفائتة على 67 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز وريف المهندسين الأول وكفرجوم)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.