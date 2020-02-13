بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة.. نحو 10 قتلى من الفصائل الموالية لتركيا على محاور تل تمر

قُتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات العنيفة ليلة أمس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات “قسد” على محاور ريف تل تمر، حيث دارت اشتباكات عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة. ورصد “المرصد السوري” منتصف ليل الأربعاء-الخميس 13 فبراير/ شباط، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف صوامع العالية جنوب رأس العين بريف الحسكة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محاور تل تمر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 فبراير/شباط، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية على مناطق في قرى أم الخير ومجيبرة الشرابيين ودردارة وتويلة بريف تل تمر، والتي تخضع لسيطرة قوات النظام والمجلس العسكري السرياني ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وكان “المرصد السوري” رصد في التاسع من الشهر الجاري، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات “قسد” والفصائل الموالية لتركيا على محاور أم الكيف بريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.