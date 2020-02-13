قتلى وجرحى من عناصر “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على أيدي “القوات الكردية” شمال حلب.. والمدفعية التركية ترد بقصف مواقعها ومواقع قوات النظام

13 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بين “القوات الكردية” وفصائل من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على محور قرية كفر كلبين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الجيش الوطني وجرح 5 آخرين، تزامنا مع قصف المدفعية التركية مواقع انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام في مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت شمال حلب.

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