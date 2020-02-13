قتلى وجرحى من عناصر “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على أيدي “القوات الكردية” شمال حلب.. والمدفعية التركية ترد بقصف مواقعها ومواقع قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بين “القوات الكردية” وفصائل من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على محور قرية كفر كلبين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الجيش الوطني وجرح 5 آخرين، تزامنا مع قصف المدفعية التركية مواقع انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام في مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت شمال حلب.