الكارثة الإنسانية تتواصل.. أكثر من 100 ألف نازح بسبب عمليات روسيا والنظام العسكرية في ريف حلب الغربي خلال الـ48 ساعة الفائتة

تتواصل الكارثة الإنسانية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية في محافظتي حلب وإدلب، في ظل تدني درجات الحرارة وموجة البرد التي تعصف في المنطقة. وعلى وقع ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار موجات نزوح المدنيين بأعداد كبيرة من مناطق ريف حلب الغربي، في ظل التقدم المتواصل لقوات النظام وبدعم من الروس، حيث علم “المرصد السوري” أن مئات العوائل باتوا في العراء خلال الليلة الماضية ضمن مناطق في ريف إدلب الشمالي عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون، وفي مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل الموالية لها، في ظل العجز التام من قبل المنظمات الإنسانية عن احتواء ومساعدة الأعداد الهائلة من النازحين.

وبذلك، يرتفع إلى أكثر من 100 ألف مدني تعداد المدنيين الذين هجرتهم آلة النظام والروس من بلدات وقرى ريف حلب الغربي خلال الـ48 ساعة الفائتة.

وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 يناير/كانون الثاني بلغ نحو 380 ألف مدني سوري، في حين ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير/كانون الثاني إلى 550 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جوا وبرا، في حين ارتفع العدد الإجمالي منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول، إلى نحو 980 ألف من إدلب وحلب.